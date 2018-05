Madagascar: « Nuit de référence » - Recensement - Rendez-vous devant l'INSTAT ce jour

Jaojoby, le roi du Salegy et Bakomanga, reine du « hira gasy » seront de la partie ce jour, lors de la « Nuit de référence ».

L'Institut national des Statistiques (INSTAT) ainsi que ses partenaires techniques et financiers donne rendez-vous à tous les citoyens malgaches, sans exception, ce jour, de 16h à19h devant le parking de l'INSTAT à Anosy pour vivre ensemble la « Nuit de référence » qui marque le lancement du dénombrement entrant dans le cadre du troisième Recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH3).

Politique de proximité. Le volet communication de ce RGPH3 est assuré par l'agence de communication RAM'S FLARE. Dans la stratégie de communication qu'elle a élaborée, l'agence a mis l'accent sur la sensibilisation de masse en se mettant au niveau du public, en témoignent les spots publicitaires, sketches, etc. La devise « Vous êtes importants, recensez-vous... » parle d'elle-même. Ainsi durant la manifestation de ce jour, le public sera toujours à l'honneur, avec des animations participatives- sketches, quizz, etc.- qui lui permettra d'interagir pleinement avec les artistes et les organisateurs.

Artistes. La musique étant fédératrice par essence, les artistes seront de la partie et joueront un rôle prépondérant dans la sensibilisation au recensement. Ainsi seront de la partie Jaojoby, Bakomanga et ses 35 collaborateurs, Lôla, Honorat et Gothlieb, etc. Jaojoby, roi du « salegy » a tenu à soutenir que l'évènement socioculturel qui se tient ce jour à Anosy est absolument exempt de tout soubassement politique, mais concerne directement la population et l'amélioration de sa qualité de vie. Par ailleurs, il importe de noter qu'aujourd'hui les rues jouxtant Anosy seront coupées -pour garantir une sécurité optimale et une bonne organisation logistique- mais des déviations ont été mises en place. A part les forces de l'ordre, des éléments de la sécurité civile seront également sur place.