Madagascar: Douanes-impôts - Contre l'exonération fiscale pour des raisons politiques

Le SNAIM, le SACMA et le Sempidou ont expliqué le bien- fondé de leurs revendications.

Le Syndicat National des Agents des Impôts de Madagascar (SNAIM), le Syndicat des agents et des contrôleurs des impôts de Madagascar (SACMA) et le syndicat des employés des douanes (Sempidou) mobilisent ses membres sur le bien- fondé de leurs revendications. Ils ont tenu ainsi une réunion, hier, à la « Tranompokonolona » Analakely. Ce fut également une occasion de tenir une conférence de presse. Ils ont ainsi déclaré qu'ils sont contre l'octroi de l'exonération fiscale ou douanière pour des raisons politiques à des opérateurs économiques proches du pouvoir ainsi qu'aux opérateurs économiques étrangers en l'occurrence la ZES. Les syndicats s'opposent également au musèlement, à la privatisation en catimini ou de manière directe les activités des douanes ou des impôts qui relèvent notamment du pouvoir régalien de l'Etat. Ils ont cité, entre autres, le GASYNET et l'AMETIS.

Blason. En revanche, ils revendiquent ainsi l'arrêt de la réquisition des forces de l'ordre, trouver des solutions concernant les avancements et les mandatements. Ils pensent, en outre qu'il faudrait redorer le blason des agents et des contrôleurs des impôts de Madagascar ainsi que des employés des douanes. Ils disent ainsi non à la dilapidation de l'argent public, non à la politisation de l'administration et non à la privatisation.