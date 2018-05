Madagascar: Recensement général de la Population et de l'Habitat - Lancement officiel du dénombrement ce jour

La phase de dénombrement du RGPH3 (troisième Recensement général de la Population et de l'Habitat) commence officiellement ce jour, après la phase de numérotation des habitations qui a débuté le 18 mai dernier.

26 millions de dollars ont été engagés et 45.000 emplois créés dans ce long processus qu'est le RGPH3. Sachant que le dernier RGPH de Madagascar date de 1993 (alors qu'il est recommandé de faire un recensement général tous les 10 ans), ce RGPH3 se doit d'être exhaustif, comme l'ont souligné les responsables au niveau de l'INSTAT (Institut national des Statistiques) lors d'une conférence de presse au quartier général du RGPH3 à Anosizato. Exhaustif, c'est-à-dire qu'il devrait fournir, non seulement des chiffres, mais des données exploitables dans l'interprétation des phénomènes socio-économiques affectant la Grande Ile ; et aussi et surtout des outils de décision quant aux projets de développement à mener.

Inadéquation. Rappelons que ce RGPH concernera les 22 régions, les 24 préfectures, les 119 districts, les 1.727 communes et les 18.251 « fokontany » composant Madagascar. Justement face à cette envergure, des questions se posent quand même quant à l'existence de nombreuses zones enclavées et au problème de l'inadéquation des chiffres officiels et des réalités du terrain (caractéristiques des enquêtes socio-démographiques en Afrique selon une étude récente (2017) concernant l'administration publique). Selon M. Razafimanantsoa, coordonnateur du RGPH3 auprès de l'INSTAT, les localités enclavées disposent déjà de leurs agents recenseurs opérationnels sur le terrain. Et pour une meilleure adéquation entre les données réelles et celles fournies par le recensement, ces agents ont reçu des renforcements de capacité en amont.

Mobilité urbaine. La question de la mobilité urbaine et celle des sans- abri est également incontournable, étant donné que ceux-ci figurent aussi dans les sujets à recenser. A ce propos, le coordonnateur informe que plusieurs concepts seront mis en œuvre dans le cadre du recensement, dont notamment le « concept de résidence » prenant en compte les résidents absents, les résidents présents et les résidents secondaires. Par ailleurs, il convient de noter que le premier jet de résultats du RGPH3 se déroulant du 18 mai au 10 juin sera disponible trois mois après le 10 juin.

Cadre législatif. Notons que trois décrets forment actuellement le cadre législatif régissant le RGPH3 : le décret n° 2015-096 datant du 10 février 2015 ; le décret n 14 186/2015 datant du 15 avril 2015 et le décret 2018-0004 datant du 12 avril 2018. Ce décret composé de 75 articles apporte trois grandes innovations dans la réglementation des activités statistiques à Madagascar, notamment : la prestation de serment des agents statisticiens, l'existence de pénalités administratives et financières ; et l'institution d'un Conseil national de la Statistique. Soulignons au passage que la conférence de presse d'hier fut une occasion pour les responsables au sein de l'INSTAT de démentir la rumeur selon laquelle les agents recenseurs n'ont pas perçu leur salaire : « Effectivement une interruption a été observée momentanément pour cause de mise à jour de la liste ; mais le paiement a repris hier. » a souligné le coordonnateur de cette institution.