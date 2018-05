Madagascar: « Semaine de la littérature jeunesse à Tananarive » - L'évènement qui favorise l'accès aux livres !

C'est parti pour cinq jours de fête et d'animations autour du livre ! Depuis hier, jusqu'au 26 mai, la « Semaine de la littérature jeunesse » s'invite à l'Alliance française d'Andavamamba et à l'IFM Analakely.

Un évènement pendant lequel professeurs, parents, enfants et jeunes mordus de lecture et autres sont invités à prendre part. Plusieurs activités dont tables rondes, projections, ateliers et rencontres sont au menu de cette semaine mouvementée. Hier, ceux qui ont été au rendez-vous ont déjà pu apprécier le spectacle de contes avec Esther Randriamamonjy, assister à la projection de bandes annonces de livres réalisées dans le cadre du prix littéraire Ravinala, aux ateliers et rencontres avec des auteurs. Ces activités continuent ce jour et jusqu'au 26 mai. L'objectif de la manifestation étant de favoriser l'accès aux livres et donner l'envie de lire dès le plus jeune âge, toutes les activités sont gratuites.

Toutes les expositions dans le cadre de cette semaine de la littérature jeunesse

- AFT : « La fabrication d'un livre : nous, notre histoire » de Yvan Pommaux, « Carnet de voyage » de Véronique Massenot, « Sous le tamarinier de Betioky » de Geneviève Maot et « D'une île à l'autre (Regard sur Madagascar) de Monique Bauer

- IFM : « Nos héros préférés » - 50 ans écoles des loisirs et « Ho avy an-tsary, un avenir dessiné » de Catmouse, Moniri M'bae, Idah, Nino, Sébastin Sailly et Dwa.