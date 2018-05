Madagascar: « Ny Voninavoko » Dadagaby, hospitalisé à l'HJRA !

Dadagaby est actuellement au service de réanimation de l'HJRA.

A 83 ans, Dadagaby n'a plus sa force et sa santé d'autrefois ! Le leader du groupe « Ny Voninavoko » est actuellement en réanimation à l' HJRA pour les mêmes problèmes pour lesquels il a déjà été hospitalisé dans le passé. Son fils Christian nous en dit davantage : « Il a, il y a quelque temps, été victime d'hypertension et d'une hausse du taux de cholestérol et a été hospitalisé pour ces raisons.

Il a ensuite suivi des séances d'acupuncture. Son état de santé s'est amélioré. Père a malheureusement glissé et a, une fois de plus été hospitalisé ». Il a été inconscient et sa tension artérielle a augmenté . « Son état s'est stabilisé, mais on le garde toujours au service de réanimation, toujours à l'HJRA ». On souhaite à l'auteur de « Zanak'Iarivo » un prompt rétablissement !