Madagascar: « Le petit-maître corrigé » à l'IFM du grand théâtre sur grand écran !

Alliance du maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la servante, ce chassé-croisé amoureux est une comédie réjouissante dont la mise en scène rythmée et parfois clownesque entre en résonance avec notre modernité.

Diffuser des pièces de théâtre au cinéma, c'est permettre à ceux qui n'ont pas ou peu l'occasion d'aller à une grande scène de théâtre de découvrir le théâtre en le parant des codes du cinéma. Le samedi 26 mai, « Le petit maître corrigé de Marivaux » s'invite à l'IFM Analakely ! L'histoire est celle d'un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon, dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette famille, refuse d'ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance...

Caricature. « La notion de petit-maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? Si on le caricaturait un peu, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui un fashion addict ». À travers cette pièce de Marivaux dont la langue est toujours « aussi fine, juste et pleine d'humour », Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe siècle en résonance avec notre époque...