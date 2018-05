Madagascar: Bâtiments publics - Des audits pour réduire la facture de l'électricité

La facture de l'électricité de l'Assemblée nationale s'élève à 53 millions Ar en une année. (Photo d'archives)

L'administration publique fait partie des gros consommateurs d'énergie électrique à Madagascar.

L'énergie électrique est utilisée notamment pour l'éclairage public ou le fonctionnement de divers équipements tels que les climatiseurs, les onduleurs, les imprimantes, les photocopieurs et les ordinateurs. Des audits ont été effectués dans six bâtiments publics, à savoir, l'Assemblée nationale, l'Hôpital militaire de Soavinandriana, la maternité de Befelatanana et la direction générale de l'Energie pour Antananarivo et le bloc administratif de la commune et l'hôpital à Androva pour Mahajanga. Cette action a été faite dans le cadre de la mise en œuvre du programme Energie de la Commission de l'Océan indien (COI) et appuyé par l'Union européenne. Les résultats de ces audits ont été présentés lors de l'atelier sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics dans les Etats membres de la COI qui s'est tenu hier à l'hôtel Carlton.

Perte considérable. « Ce qui donne des pistes pour la prise de décision en vue de l'effectivité de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique, et ce, en adoptant les recommandations émises à l'issue de ces audits. L'objectif consiste à réduire les dépenses énergétiques des bâtiments publics, et par la suite, la facture de l'électricité. Ce qui permet entre temps d'avoir un gain économique pour ces bâtiments publics », a expliqué Randrianoely Martin, le Secrétaire général du ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures. Mais il a également soulevé que la vétusté du réseau d'installation électrique dans ces bâtiments publics engendre une perte considérable d'énergie. En outre, le ministère de tutelle promeut la vulgarisation des lampes à basse consommation, la mutualisation des imprimantes et les pratiques économiques en matière de consommation d'énergie. Au niveau de l'Assemblée nationale, la facture de cette institution peut atteindre 53 millions d'ariary dans l'année. Pourtant, 450 m2 sur 4200 m2 seulement sont climatisés, d'après les audits.

Transition énergétique. Il faut savoir également que la conception des bâtiments peut avoir des impacts importants et positifs en matière d'optimisation de la consommation d'énergie. On peut citer, entre autres, la configuration des pièces pour avoir plus de luminosité naturelle ou l'emplacement des fenêtres pour une meilleure ventilation naturelle. « La réalisation de ces audits nous permet ainsi de lancer des constructions de nouveaux bâtiments publics avec une consommation énergétique proche de zéro. Il s'agit de promouvoir des sources d'énergie d'origine renouvelables » indique le Représentant de l'Union européenne à Madagascar, Antonio Sanchez- Bénedito. Et parmi les recommandations émises à l'issue de ces audits, l'élaboration d'un guide de conception pour de meilleures performances énergétiques dans les bâtiments neufs est en vue. En outre, des audits seront réalisés prochainement auprès des entreprises de production. « L'efficacité énergétique dans les bâtiments publics est une étape incontournable de la transition énergétique », a conclu Véronique Espitalier-Noël, chargée de mission de la COI.