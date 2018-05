Madagascar: Permis biométrique - Un document qui ne tient pas la route !

À Madagascar, la crise politique est toujours dans l'impasse. Pro-régime et opposition n'ont pas… Plus »

Code QR. Pourtant, le permis de conduire biométrique s'est par la suite avéré n'être qu'une vaste escroquerie. Si la traçabilité de ce document dans la lutte contre la fraude a été le leitmotiv de l'opération, le code QR utilisé n'apparaît nulle part alors que le scan de ce code devrait permettre de relier le contrôleur à un site web pouvant fournir les informations sur le détenteur de ce document biométrique. Pourquoi faire payer environ 40.000 ariary pour un permis qui n'a pas de valeur, notamment à l'étranger ? La société en question a reconnu ses défaillances et s'est engagée à améliorer ses produits. En même temps, elle a fait savoir que les permis déjà délivrés ne seront pas rappelés et restent valides. Comment alors différencier les faux permis biométriques qui ne sont pas « traçables » des vrais munis du code QR ?

