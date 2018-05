Madagascar: Affaires nationales - Les évêques catholiques en conclave

À Madagascar, la crise politique est toujours dans l'impasse. Pro-régime et opposition n'ont pas… Plus »

Intérêts de la majorité des Malgaches . Les évêques catholiques n'ont pas toujours mâché leurs mots lorsque les intérêts de la majorité des Malgaches sont en jeu. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce bras de fer qui oppose les « 73 députés pour le changement » au régime en place. Le FFKM où l'église catholique est représentée par l'archevêque d'Antananarivo Odon Arsène Razanakolona s'est déjà exprimé dans son message de pentecôte. Message où les quatre prélats du Conseil Œcuménique des églises Chrétiennes de Madagascar ont prêché l'union et la réconciliation. En tout cas, force est d'anticiper que la présidence de la Conférence Episcopale de Madagascar serait confiée à un autre évêque après la nomination de l'archevêque de Toamasina en tant que nouveau représentant du Souverain Pontife à Madagascar.

