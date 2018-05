Togo: Edmond Comlan Amoussou - "Emploi et création d'entreprises"

Cette situation s'explique notamment par la lenteur de la mise en œuvre des réformes curriculaires dans le système éducatif, la prépondérance de l'offre de formation privée dans les filières tertiaires techniques et professionnelles, l'absence d'un mécanisme efficace d'orientation scolaire et professionnelle et la recherche du profit de la part de l'enseignement supérieur privé.

Grâce au programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche, nous proposons des stages aux primo demandeurs d'emploi pour une durée n'excédant pas 12 mois. Plus de 7000 jeunes en ont déjà bénéficié.

Le taux de sous-emploi est calculé sur la durée d'heures de travail. Quelqu'un qui a deux activités est considéré comme une personne sous employée. Or, beaucoup d'actifs ont un second job

A cela s'ajoutent, le faible dynamisme de l'économie (peu de diversification des activités économiques) et une insuffisance de l'investissement public et privé.

Effectivement et il y a plusieurs raisons. D'abord, l'inadéquation formation et emploi due au déficit de qualité du système éducatif, il y a l'étroitesse du marché du travail avec une prépondérance de l'informel (80%).

