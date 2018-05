Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Dass Appadu interrogé under warning à l'ICAC

Maurice se retrouve encore une fois cité dans une enquête de l'International Consortium of Investigative… Plus »

Le haut fonctionnaire, qui a été l'ancien secrétaire de l'ex-présidente Ameenah Gurib-Fakim, devrait être interrogé sur les fonctions de Chief Executive Officer qu'il a acceptées au sein de Vango Properties Ltd. Il s'agit d'une société immobilière de l'Alvaro Sobrinho Africa Group (ASA Group) et dont l'unique actionnaire est le Portugais Álvaro De Oliveira Madaleno Sobrinho. Il devra aussi expliquer comment sa fille a décroché un emploi au sein de l'une des sociétés offshore de l'homme controversé.

Il est attendu dans les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), ce jeudi 24 mai, à 9 h 30. Dass Appadu y sera interrogé under warning dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Álvaro Sobrinho.

