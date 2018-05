Maroc: Des dattes de contrebande meublent la table des jeûneurs

Le commerce des dattes connaît certes un grand développement au mois de Ramadan, mais l'objectif d'améliorer plus le chiffre d'affaires des vendeurs locaux dépend de l'effort collectif de mobilisation contre la vente illégale des dattes d'origine non identifiée.

C'est pourquoi, même si le commerce clandestin des dattes a enregistré une baisse ces dernières années, les services de contrôle concernés sont appelés à redoubler d'efforts et faire preuve de plus de vigilance pour endiguer le trafic illicite de ce produit.

La consommation moyenne des dattes par an et par habitant à l'échelle nationale est de 3 kg seulement, contre 11 kg à Drâa-Tafilalet. Cette donne explique l'importance de la datte dans le régime alimentaire de la population locale.

Le consommateur marocain a développé avec le temps le bon réflexe d'acheter des dattes locales. Toutefois des pratiques frauduleuses ont fait apparition ces dernières années en vue d'écouler sur le marché national des dattes de contrebande. En effet, la vente des dattes d'origine inconnue sur le marché local est pratiquée au vu et au su de tout le monde et ce commerce illicite prend encore plus d'ampleur au mois sacré de Ramadan.

