Maroc: Salaheddine Mezouar prend les commandes de la CGEM

Il a également été, pendant plusieurs années, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), avant de laisser place à l'actuel ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Né en 1953 à Meknès, Mezouar a occupé le poste de chef de la diplomatie marocaine et ancien président de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH).

Après avoir rendu hommage à son prédécesseur Miriem Bensaleh Cheqroun, première femme à diriger la CGEM à partir de 2012, il a inscrit sa démarche "dans la continuité des efforts consentis pour une Confédération forte et efficace", avec une attention particulière à la promotion des TPE et des PME en trouvant des solutions aux problèmes de financement, de délais de paiement et de remboursement de la TVA. Sur les 6.635 voix exprimées, le nouveau patron des patrons a obtenu 5.173 voix, contre 1.432 voix à son rival Hakim Marrakchi avec un taux de participation de 77,96%.

