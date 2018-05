Tunisie: Jouer ou déjouer ?

Mais pour bon nombre de Tunisiens et de spectateurs, ces « hommes sans foi ni loi » ne font que s'égarer en cherchant des explications à « leur cupidité, leur opportunisme et leur hypocrisie ».

« Ce n'est pas du journalisme ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas non plus un travail d'investigation, comme le prétend l'auteur», a-t-il affirmé dans une déclaration à La Presse.

« En vertu du code pénal, toute action portant atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes est passible de sanction. Sauf que dans ce cas de figure, l'on se trouve face à une production journalistique, avec ce que cela requiert de liberté d'expression. Le champ me paraît donc aussi vaste pour pouvoir donner un avis et les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres », a-t-elle précisé.

Sur la même lancée, le Syndicat des journalistes ajoute que cette œuvre ne respecte point les exigences d'un travail journalistique objectif et équilibré et ne répond pas aux critères de la caméra cachée, dès lors que les producteurs et animateurs obligent les invités à faire des déclarations orientées, en les soumettant à une grande pression.

Ferme et déterminé, le Syndicat national des journalistes (Snjt) a, de son côté, dénoncé, le contenu de cette « caméra cachée » qui a piégé des sportifs et surtout des personnalités politiques ayant fait part de leur disposition à collaborer avec l'État sioniste.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.