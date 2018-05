Tunisie: Et si Faouzi Benzarti revenait... !

A quand l'AG élective... ?

C'est vraiment un climat de suspicion et de grogne à tous les points de vue qui règne dans le camp sahélien où tout est opaque et incertain sur le double plan managérial et technique. En effet, outre l'incertitude totale qui règne au sujet du futur entraîneur du club et l'absence de visibilité en matière de recrutements et de dégraissage de l'effectif actuel, on réclame avec insistance le départ du président de la section football, Mehdi Laajimi, dont le passage à la tête de ce département a été un échec sur toute la ligne, mais aussi la tenue immédiate de l'assemblée générale élective puisque le mandat de l'actuel BD a touché à sa fin depuis de longs mois, surtout qu'on reproche au président du club, Dr Ridha Charfeddine, d'avoir «délaissé» -- pour reprendre les dires des supporters et même des anciens joueurs -- la gestion des affaires courantes du club pour s'occuper principalement de ses engagements et activités politiques.