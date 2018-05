Tunisie: Une meilleure communication entre le citoyen et l'administration

Le processus de digitalisation et de personnalisation de ces services est à entamer moyennant les différents facilitateurs digitaux (enablers) et exploitant l'ensemble des canaux disponibles.

Trois initiatives majeures ont été définies dont la première concerne la mise en place d'un portail unique des services publics en ligne organisé autour des événements de vie des usagers. Il s'agit aussi de mettre en œuvre des facilitateurs digitaux (Enablers) et de fournir des services multi-canaux avec une priorité pour le canal Mobile pour les citoyens.

Référentiel complet et structuré

Dans ce contexte, le pouvoir public compte élaborer un référentiel des services publics centré sur les usagers. Le résultat attendu à travers ce projet est d'avoir un référentiel complet, structuré, tenant compte des priorités des évènements de vie et des services publics associés centrés sur l'usager (citoyen et entreprise). Un portail des services publics pour le citoyen et un autre destiné aux services publics pour l'entreprise seront disponibles.

On va favoriser, de même, l'e-Paiement certifié en place, l'e-Document et l'accès et paiement des applications mobiles en ligne. Des e-Services seront également développés, en plus de la facilitation de la communication entre le citoyen et l'administration, le citoyen et les opérateurs économiques. Le citoyen et les organismes représenteront ainsi une voie incontournable pour la mise en place des services e-Gov.

Aussi, 7 autres projets structurants ont été définis dans le cadre de «Smart Gov 2020». On peut citer, par exemple, la mise en place du portail des services publics, la boîte postale numérique et le cachet postal électronique. Le résultat attendu consiste à faciliter la communication entre le citoyen et l'administration, le citoyen et les opérateurs économiques. La mise en place des services e-Gov est incontournable pour faciliter la communication entre les citoyens et les organismes ou structures précités.

Un baromètre de suivi de la qualité et de l'usage des e-Services sera mis en place. On va engager, en outre, un processus d'amélioration continue des services en ligne. La lettre recommandée électronique sera à la portée de tous les citoyens. Un suivi de la qualité et usage des e-Services sera assuré pour une pérennité de ces actions bénéfiques aux citoyens et aux entreprises.