Mali: Forum Investir in Mali - « Le bilan est satisfaisant », selon le Dg de l'Api - Mali

L'Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (Api Mali) vient d'organiser une journée d'échange pour présenter le bilan du Forum Investir In Mali, tenu à Bamako en décembre dernier. Aussi, il s'agissait d'ouvrir un débat sur le prochain forum prévu en 2019.

Dans sa présentation, le Directeur général de l'Api-Mali, Moussa Alassane Touré, s'est réjoui du bilan : « Nous avons d'abord une première grande victoire qui est venue du niveau de participation. En effet, nous avons enregistré plus de 1000 participations pendant deux jours et les participants sont venus de plus de 30 pays.

Comme vous le savez ? Ce n'est pas gagné d'avance ; dès qu'on parle du Mali, on parle de guerre, de l'insécurité, mais la participation de ces 30 nationalités démontre que le monde croit encore en le Mali.

La deuxième victoire c'est d'avoir eu des investissements réels et à la fin de ces deux jours nous avons annoncé 37 milliards d'investissement qui ont été conclus pendant ce forum ».

Très ravi, le directeur de l'Api-Mali a précisé que ce montant de 37 milliards n'était pas un effet d'annonce ; ces 37 milliards d'investissements sont en train d'être exécutés aujourd'hui dans notre pays. « Le premier projet est porté par une entreprise de ciment et matériaux du Mali avec son partenaire stratégique qui est un groupe français et N°1 du ciment dans le monde.

Ce qui est un signe positif pour le Mali car si le Groupe investit au Mali, cela prouve qu'il croit au pays », a-t-il précisé. Avant d'indiquer que ce projet est plus de 20 milliards de francs CFA, aujourd'hui les travaux sont en cours, l'ouverture de cette usine va produire 500.000 tonnes par an et prévue pour le premier trimestre de l'année 2019, donc c'est quelque chose de concret.

Selon lui, le deuxième projet est un projet d'énergie solaire qui a depuis décembre 2017 déjà électrifié cinq villages au Mali. D'ici octobre prochain, 10 villages seront aussi, il s'agit d'électrifier cinquante villages à travers le Mali pour plus de 10 millions d'euros.

« Le troisième projet c'est celui d'une unité de fabrication d'emballage ; il a été réalisé à 90%. Le matériel et l'équipement sont déjà en place. L'inauguration de l'usine est prévue en octobre prochain », a indiqué M. Touré.

« Les retombées du forum ne sont pas limitées à ces trois projets ; il y a beaucoup d'autres qui sont proposés pendant le forum. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir analyser ces nouveaux projets et vous faire le compte rendu très prochainement », a- t-il conclu.