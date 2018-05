Ce succès de la banque est aussi le succès de ces clients qui, a-t-il poursuivi, sont aussi travailleurs et très exigeants qui pour la plus part restent fidèles à la banque.

A l'en croire, ces performances sont d'abord à mettre au compte d'un personnel qualifié qui est un ensemble d'hommes et de femmes qui veulent travailler, veulent continuer à se former et qui sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes.

Cette ressource, qui vient s'ajouter aux 30 millions d'euros accordés par l'AFD et aux 10 millions d'euros du Crédit coopératif en moins d'une année, permettra d'accroître significativement les activités en faveur des clients de la BNDA. Ces prêts attestent la bonne santé financière de la BNDA et traduisent une capacité d'endettement qui force la confiance de ses partenaires ».

Il ressort que la banque va poursuivre ses efforts pour ouvrir davantage d'agences, attirer davantage de clients et distribuer davantage de produits pour ses clients. L'accent sera mis sur la digitalisation et particulièrement le mobile banking.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.