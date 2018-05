Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Dass Appadu quitte l'ICAC en homme libre

Maurice se retrouve encore une fois cité dans une enquête de l'International Consortium of Investigative… Plus »

Alors qu'il risquait d'être arrêté, c'est en homme libre que Dass Appadu s'en est allé. Il a retenu les services d'un panel de six avocats présidé par Me Sanjay Bhuckory. À ce stade, très peu d'informations ont filtré. Si ce n'est que son interrogatoire n'a pas encore été complété.

Son interrogatoire under warning a duré six heures. C'est vers 15 h 30 que Dass Appadu, le secrétaire permanent du ministère de la Fonction publique, a quitté les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), ce jeudi 24 mai. Il s'y trouvait depuis 9 h 30, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Álvaro Sobrinho.

