Sénégal: Adama SANFO atterrit à la tête de Wend Kuni Bank

Selon des informations de Confidentiel Afrique, la banque Wend Bank Kuni sortie de terre ouvrira ses portes le 31 mai 2018. Avant la cérémonie officielle prévue en juin prochain, qui verra la participation de hautes personnalités du monde des affaires et de la politique du Burkina Faso et du continent africain. Pour rappel, Wend Kuni Bank est dotée d'un capital de 12 milliards de F CFA amenés par le groupe Planor Afrique et ses partenaires. La nouvelle banque d'Appolinaire COMPAORÉ a de sérieuses visées d'implantation sur les places financières de la Zone Uemoa.

L'entrepreneur et homme d'affaires Appolinaire COMPAORÉ remet le turbo. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Wend Kuni Bank a son nouveau patron. Il s'agit du banquier Adama SANFO, un professionnel du secteur bancaire qui a travaillé successivement à la BIB (Banque Internationale du Burkina ), à la BSIC ( filiale burkinabé du Groupe bancaire libyen ) avant d'atterrir au Groupe Planor qui chapeaute l'ensemble des activités de l'empire d'Appolinaire Compaoré (Télécoms, manufactures, services etc... ).

