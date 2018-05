Burkina Faso: Ouagadougou - Un policier de l'UIP-PN tué par des individus armés non identifiés

Dans cette optique, elle a lancé un appel aux populations. « Si vous croisez des individus transportant un blessé apparemment touché par balle (la personne saignera abondamment), des individus qui cherchent des soins pour ce type de blessure, ou encore un individu blessé par balle abandonné quelque part, informez immédiatement les forces les forces de défense et de sécurité aux numéros verts suivants: 17, 1010, 16 et le numéro 73769288 ».

Selon le communiqué de la police nationale, des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur l'élément de l'UIP-PN. Et au cours des échanges de tirs « qui ont eu lieu dans les encablures de la Zone d'activités diverses (ZAD) aux environs de 23 heures, l'assistant de police, Stéphane Tiémtoré a grièvement touché l'un des suspects avant d'être à son tour atteint » Evacué dans un centre médical, l'assistant de police, a succombé à ses blessures au cours de la nuit.

