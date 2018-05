Burkina Faso: Insécurité alimentaire - Taiwan au secours avec plus de 320 millions de FCFA

Pour aider les populations touchées par le déficit céréalier de la campagne écoulée, l'Ambassadeur de Chine /Taiwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong a offert le jeudi 17 mai 2018 à Ouagadougou, un chèque de 327 978 500 F CFA au ministre de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques, Jacob Ouédraogo.

Le Burkina Faso a enregistré un déficit céréalier dans 17 provinces à l'issue de la campagne agricole 2017-2018. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a mis en place un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. D'un coup de 81 milliards de F CFA, il a besoin de l'appui financier de ses partenaires techniques et financiers pour mobiliser ces fonds.

Le jeudi 17 mai 2018, la Chine/Taiwan a répondu à cet appel avec un don financier de 327 978 500 de F CFA. Selon l'Ambassadeur de Chine /Taiwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong, cette subvention permettra à la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) d'acquérir du riz pour contribuer aux soutiens des populations des zones affectées et renforcer ses ventes de vivres à prix subventionnés dans ses boutiques.

En effet, « cette somme va servir à la reconstitution du stocks de sécurité en vivres pour l'approvisionnement des points de ventes de céréales. Au total 95 000 tonnes de vivres seront mises à la disposition des personnes vulnérables dans 250 boutiques sur l'ensemble du territoire », a souligné le ministre de l'Agriculture et des Aménagement Hydrauliques, Jacob Ouédraogo.

Au regard de ce geste, le ministre a traduit toute la reconnaissance du gouvernement à la Chine/Taiwan à travers l'Ambassadeur qui a été sensible à leur requête et qui a réagi aussi vite à la demande.

« Cette action vient confirmer et magnifier l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la Chine/Taiwan», a-t-il indiqué. A noter que le plan prévoit des actions d'assistance alimentaire, de soutien à la production animale, de prévention et de prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris et d'approvisionnement en eau potable.