Madagascar: Toliara-Région Sud Ouest - Réaction des députés pro-régime

Le maître des cérémonies a chauffé à blanc les militants venus nombreux. Le chef de région Rabe Jules est le premier à prendre la parole pour relater tous les investissements et réhabilitations de l'Etat dans la Région. Ensuite, le député Helson Brisson ERAFA, VP de l'ANP, a été très agressif, accusant les députés frondeurs de « jaloux pour n'avoir pas reçu de récompenses. Il refuse qu'il y a eu corruption, qu'ils sont plus nombreux que les 73 députés. « Les électeurs sauront choisir leur préféré et qu'il fallait attendre les élections patiemment sans perturber l'ordre public », conclut-il son discours sous une salve d'applaudissements.

« Toliara tsy mankasitraka fanonganam-panjakana » c'est-à- dire Toliara ne cautionne pas « le coup d'Etat ni la prise du pouvoir dans les rues ». La salle de réunion de la Région Sud-Ouest est pleine à craquer devant le Patron entouré d'un député (JB) et deux sénateurs (Georges et Goulzar) ce mardi 22 mai.

