Rwanda: Soutien de la candidature rwandaise à l'OIF - Un revirement de la France?

24 ans après le génocide au Rwanda, Paris et Kigali amorcent à nouveau un réchauffement de… Plus »

On est donc très loin des engagements pris à Bamako et des valeurs démocratiques portées par la Francophonie, c'est ce que notent plusieurs officiels francophones, africains comme étrangers. Où c'est peut-être juste la fin d'une hypocrisie, moque un activiste africain.

Malgré cette rencontre et ce soutien, rien de tout ceci n'est véritablement réglé. Parmi les raisons de ce rapprochement, côté français, on parle de pragmatisme. Côté rwandais, ce serait aussi parce que Paul Kagame connait depuis six ans des difficultés avec ses alliés traditionnels anglo-saxons, de plus en plus critiques sur les violations des droits de l'homme.

Paris de son côté reprochait aux rebelles de Paul Kagame d'avoir descendu l'avion du président Habyarimana qui a aussi coûté la vie à l'équipage français et torpillé les accords de paix d'Arusha. Et c'est d'ailleurs la procédure judiciaire en France sur cet attentat qui a empêché jusqu'ici les deux pays de se réconcilier.

Depuis le génocide, le président rwandais accuse la France, mais surtout un certain nombre d'officiels et d'officiers français de participation directe aux massacres. Notamment parce que la France a continué d'entretenir les mêmes relations avec le régime intérimaire, responsable du génocide de 1994.

Emmanuel Macron est désormais le bienvenu à Kigali. Un signe de plus d'un nouveau départ dans les relations entre Paris et le Rwanda. Les deux chefs d'Etat ont fait part de leur bonne volonté pour travailler « ensemble », « de manière pragmatique », selon le président français.

