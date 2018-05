Algérie: Le ministre cubain de la Santé se félicite du niveau de la coopération algéro-cubaine

Le Vice-président de la République de Cuba et ministre de la Santé effectue, depuis mercredi, une visite officielle de cinq jours en Algérie, durant laquelle il aura des entretiens avec des responsables algériens et visitera plusieurs infrastructures relevant du secteur de la santé.

Il a précisé qu'il y aura des équipes techniques qui "vont discuter de ce qui pourra se faire dans un cadre de partenariat entre les entreprises nationales disposant du savoir-faire en matière de technologie pharmaceutique et les équipes cubaines", soulignant que les Cubains "ont également le savoir-faire, notamment dans la biotechnologie, et possèdent des équipes techniques qui vont nous donner des conclusions sur les projets qui vont être mis en place".

"L'entretien a permis d'évaluer le travail accompli jusque-là par les deux pays en matière de développement de leur coopération dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne les projets relatifs à l'ophtalmologie, le programme de la maternité et la santé infantile, l'urologie et l'oncologie", a-t-il indiqué, rappelant que 900 cubains sont présents en Algérie dans le cadre de cette coopération, tout en exprimant sa "satisfaction" des conditions dans lesquelles ils accomplissent leur mission.

ALGER- Le Vice-président de la République de Cuba et ministre de la Santé, Roberto Morales Ojeda, s'est félicité jeudi à Alger du niveau des relations et de la coopération algéro-cubaines dans le domaine de la santé, affichant sa volonté d'aller de l'avant pour son élargissement.

