Algérie: Six casemates pour terroristes détruites à Skikda, Boumerdès et Batna (MDN)

Six (6) casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites et des armes ont été saisies, mercredi, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Skikda, Boumerdès et Batna, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 23 mai 2018 à Skikda (5ème RM), une casemate pour terroristes et saisi un (1) pistolet mitrailleur de type MAT-49 et un (1) fusil de chasse, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit, lors d'opérations de recherche et de ratissage menées à Boumerdès (1ère RM) et Batna (5ème RM), cinq (5) casemates pour terroristes et cinq (5) bombes de confection artisanale", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), huit (8) contrebandiers et saisi une grande quantité de carburant s'élevant à 14.400 litres, 1,75 tonne de denrées alimentaires, ainsi que deux (2) camions, deux (2) véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage, alors qu'un autre détachement a arrêté deux (2) contrebandiers et saisi 1,2 tonne de denrées alimentaires à Djanet (4ème RM)", ajoute la même source.

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Mostaganem (2ème RM), un individu en possession de deux (2) fusils à pompe et intercepté à Sidi Bel Abbès un narcotrafiquant en possession de 2,1 kilogrammes de kif traité".

Des Garde-frontières "ont mis en échec une tentative de contrebande de 247 boites de lait de nourrissons à Tlemcen".

A El Kala (5ème RM), des Garde-côtes "ont saisi quatre (4) engins de la pêche illicite de corail, alors que 67 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Rélizane, Ouargla et Ghardaïa", note le communiqué.