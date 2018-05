Maroc: Prétendue relation Hezbollah-Polisario - "une invention totale des Marocains"

Le Monde relève ainsi qu'en l'absence de preuves présentées publiquement, les observateurs et diplomates "sont contraints de rappeler le contexte qui entoure la décision marocaine pour tenter de l'expliquer", se référant à la dernière résolution du Conseil de sécurité, adoptée le 27 avril, qui contraint notamment le Maroc et le Front Polisario à s'engager dans des pourparlers directs sous l'égide de l'ancien président allemand Horst Köhler, nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental.

Le diplomate arabe, cité par Le Monde, a rappelé qu'il y a deux ou trois ans, "Rabat avait déjà accusé le Polisario d'entretenir des liens avec Al-Qaïda", soulignant que "cette crise diplomatique permet au royaume de faire plaisir à ses parrains du Golfe, les Saoudiens et les Emiratis, et d'aller dans le sens du nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.