Angola: Les Finances ouvrent une bibliothèque publique avec 17 000 titres

Luanda — Une bibliothèque et médiathèque avec 17.000 titres sur l'économie et les finances, a été inaugurée jeudi dans la municipalité de Cacuaco, à Luanda, par le ministre des Finances Archer Mangueira, dans le cadre de la capacitation des cadres de l'administration publique et la communauté estudiantine angolaise.

Installée dans le bâtiment de l'Institut de Formation des Finances Publiques (Inforfip), la bibliothèque dispose de livres physiques et numériques pour soutenir la recherche technique et scientifique en finances, économie, gestion, droit, informatique et autres.

Dans la même pièce, il y a aussi 32 ordinateurs qui supportent des livres numériques avec différents titres d'auteurs nationaux et étrangers.

La collection bibliographique a compté sur le support de la Banque africaine de développement (BAD), dans le cadre de son projet d'appui à la gestion économique et financière qui, entre autres objectifs, vise à former les ressources humaines angolaises.

La bibliothèque permettra aux étudiants, à tous les niveaux de graduation des instituts supérieurs domiciliés dans la municipalité de Cacuaco, un total de cinq, et d'autres dans la province de Luanda et Bengo, pour mener à bien leurs recherches.

En plus de l'inauguration de la bibliothèque, un séminaire a été organisé à l'institut sur «Les perspectives et les défis actuels des finances publiques angolaises: opportunités et défis.

Cette rencontre s'adresse aux secrétaires généraux et directeurs des bureaux d'études, planification et statistique des départements ministériels de l'Exécutif, dans le cadre de la gestion des finances publiques.