Angola: Des projets de responsabilité sociale doivent être éthiques

La rencontre réunit des gestionnaires, des hommes d'affaires, des membres du gouvernement, des entreprises publiques et privées, des ONG, des professionnels de la communication et de marketing qui discutent de thèmes divisés en quatre panels.

Étant donné que le plan gouvernemental 2018/2022 repose sur les thèmes liés à l'éducation à la citoyenneté et la construction d'une société plus inclusive, ce forum semble montrer cette action.

L'événement vise à discuter du concept et de l'importance de la responsabilité sociale appliquée au monde réel et de son lien avec l'humanisation de la durabilité.

La gouvernante, qui s'exprimait à l'ouverture du "Premier forum sur la responsabilité sociale et la citoyenneté", a appelé tous les acteurs de la société et les entreprises à contribuer et partager leurs expériences sur la façon d'améliorer l'éducation à la citoyenneté.

Luanda — Les projets de responsabilité sociale doivent être éthiques et capables d'éveiller chez les citoyens l'exercice de leur citoyenneté, en plus des gains qu'ils apportent aux entreprises, a déclaré jeudi à Luanda, la ministre de l'Education, Maria Cândida Investissements.

