Angola: Le PNUD appelle à la mise en oeuvre des principes de responsabilité sociale

La réunion réunit des dirigeants, des hommes d'affaires, des membres du gouvernement, des entreprises publiques et privées, des ONG, des professionnels de la communication et du marketing.

D'autre part, la présidente de l'entreprise The Bridge, Leonor Sá Machado, a défendu l'union de tous pour réaliser des projets et des actions qui développent le pays.

Selon le responsable, ces principes seraient appliqués à travers le "Réseau Angolais de Responsabilité d'Entreprise et le Pacte Mondial des Nations Unies" pour établir des partenariats solides et durables qui feront la différence dans la vie de tous les Angolais.

Henrik Laresen a lancé cet appel aux participants du « Premier Forum sur la responsabilité sociale » organisée par la société angolaise « The Bridge Global », dans le but de discuter du concept et de son importance au monde réel et sa connexion à l'humanisation.

