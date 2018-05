Burundi: L'envoyé de l'ONU plaide en faveur d'un dialogue inclusif pour résoudre la crise

En conclusion, M. Kafando a réitéré qu'un dialogue inclusif reste la seule voie pour le règlement politique durable des défis politiques, socioéconomiques et humanitaires auxquels le Burundi fait face depuis 2015. Parmi ces défis, figurent en bonne place la préparation et la réussite d'élections inclusives, crédibles et transparentes en 2020.

La situation sécuritaire au Burundi est globalement calme même si on constate des jets de grenade isolés, et que des rapports continuent de parvenir sur des découvertes de corps sans vie, y compris d'individus en tenue militaire.

M. Kafando a réitéré que ce n'est qu'à travers un dialogue inclusif que les Burundais apporteront des solutions durables à la crise actuelle. Il a ajouté que si tel n'était pas le cas, il est à craindre que la contestation des résultats du référendum par l'opposition ne polarise davantage une situation politique déjà tendue, et qui est caractérisée par des violations des droits de l'homme, ainsi que par une détérioration de la situation socioéconomique et humanitaire.

M. Kafando a rappelé qu'au cours de son dernier briefing du 25 février, il avait fait siennes les préoccupations du Secrétaire général, lequel avait souligné dans son rapport la nécessité pour le gouvernement de rechercher le plus large consensus possible autour de la question primordiale de la modification de la Constitution.

M. Kafando a relevé que le référendum s'est dans l'ensemble déroulé dans le calme, en dépit des nombreuses irrégularités et incidents, rapportés par des représentants de l'opposition et de la société civile. La CENI a fait également état de quelques incidents qui, selon elle, n'étaient toutefois pas de nature à influencer les résultats définitifs du scrutin.

