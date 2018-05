Burkina Faso: Rupture diplomatique avec Taiwan - «Le Burkina Faso a fait un bon choix»

Pour le point focal, le Burkina Faso a besoin de se développer. «D'abord, nous avons besoin d'avoir des routes, nous souffrons des délestages, de manque d'eau, de manque d'hôpitaux. La Chine a les moyens et l'ambition d'aider le Burkina dans ce sens dans un partenariat gagnant-gagnant et de développer l'économie du Burkina» a relevé M. Demé tout en martelant que, «aujourd'hui, le Burkina a fait un bon choix et la Chine, à coup sûr, s'engagera à aider le Burkina dans son développement».

Selon le point focal, Karim Demé, il y a beaucoup de défis à relever au niveau du Burkina Faso. «Aujourd'hui le Burkina Faso a besoin de partenaires sérieux, stratégiques, de partenaires de renommée mondiale comme la république de Chine populaire» dit-il. Il estime que c'est une bonne initiative à l'instar de tous les pays qui ont eu le courage et la vision de rétablir leurs relations avec la Chine populaire. «Aujourd'hui, le Burkina Faso a fait le grand choix pour l'avenir et pour rétablir l'équilibre géopolitique dans le monde» se réjouit M. Demé.

