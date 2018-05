Afrique Centrale: DGCC - Ouverture du séminaire à Libreville.

La DGCC, organise les 22 et 23 Avril 2018, à Libreville un séminaire qui porte sur renforcement de la concurrence et la protection des consommateurs. Pour cette première journée de séminaire, les invités ou participants, ont tous répondu présents à l'appel.

La tenue de ce séminaire est d'une importance particulière, étant donné qu'il traite les questions relatives à la santé du consommateur, la compétitivité des marchés et l'adoption d'une loi sur la protection du consommateur en zone CEMAC.

Le discours d'ouverture de ce séminaire a été l'occasion pour Juliette Angoué, représentante de la commission de la CEMAC de féliciter la DGCC et toutes les autorités qui ont œuvré pour l'organisation de cette rencontre. Elle a aussi fait ressortir des éléments qui peuvent impacter sur la vie du consommateur et la bonne marche de l'économie sous régionale : « l'amélioration de nos marches et donc des vis des populations ne saurait se réaliser sans une politique commune efficaces pour la concurrence et la consommation des consommateurs »

Les prises de décisions des pays de la CEMAC se heurtent le plus souvent aux entreprises qui se livrent à des comportements déviants : la concurrence déloyale avec le non-respect des prix en vigueur est un exemple parmi tant d'autre. L'amélioration du bien-être des consommateurs est la préoccupation majeure des autorités. C'est la raison pour laquelle le Ministère de l'économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement à entreprit des reformes depuis 2010. De ces réformes, est par exemple né l'AGASA (Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire), dont la mission d'évaluer et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présent dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis leur production jusqu'à leur distribution.

Pour clore les allocutions et enfin ouvrir ce séminaire, monsieur Pierre-Claver Mfouba, représentant du Ministre de l'économie, a fait savoir à l'assistance que les questions touchent la santé du consommateur et la compétitivité des marchés est au centre des préoccupations du gouvernement : « Le gouvernement est conscient de ce que cette volonté de réguler la concurrence et protéger les consommateurs ne suffit pas à elle-même, si elle ne repose pas sur un dispositif juridique approprié ».

Durant cette première journée de travaux les experts des questions relatives à la santé du consommateur et la compétitivité des marchés en zone CEMAC, vont échanger dans des panels sur les thèmes suivants : - Le rôle de la politique de la concurrence dans le développement ; - La politique de la concurrence en République Gabonaise ; - Etablir et gérer une jeune autorité de concurrence ; - La réglementation de la concurrence de la République Gabonaise et les règles communautaires de la concurrence de la CEMAC : défis et enjeux ; - La politique et la problématique de la concurrence au Gabon ; - L'articulation de la réglementation communautaire et les règles nationales de la concurrence : l'expertise de l'UEMOA ; - Regard de la chambre de commerce sur la concurrence dans l'économie gabonaise.