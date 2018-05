Guinée: Choix des ministres - Alpha Condé désemparé...

Aboubacar Soumah, leader du SLECG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée Plus »

Reste à savoir si le chef de l'Etat et son ministre Mohamed Diané qui veulent former un gouvernement en prélude aux législatives laisseront les mains libres à Kassory Fofana pour choisir des « technocrates ». Contrairement à ceux qui attendent le nouveau gouvernement ces jours-ci, sa composition complètement pourrait être annoncée la semaine prochaine.

Avant de marteler que Sidya Touré a tourné le dos à Mohamed Tall qui, aux yeux des observateurs, a non seulement montré ses limites et a été ingrat vis-à-vis de son parti.

Honorable Mouctar Diallo, député à l'Assemblée Nationale à la place du ministre sortant Dr Ibrahima Kourouma de l'habitant et non au ministère de l'élevage

A en croire la même source « certains enfants » du président Alpha Condé ne quitteront pas le gouvernement mais pourront se permuter c'est le cas de Sanoussy Bantama Sow ; Dr Ibrahima Kourouma ; Damantang Albert Camara et Yéro Baldé. Plus loin, notre informateur souligne que le frère de l'ex-femme du président Condé Mama Kany Diallo, ne bougera pas aussi Dr Abdourahmane Diallo l'ex ministre de la santé.

