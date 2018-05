Burkina Faso: Grève du SYNTSHA - A Yalgado, les services fonctionnent

Le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) observe du 23 au 24 mai 2018, un arrêt de travail dans les différentes formations sanitaires du pays. Une équipe des Editions Sidwaya est allé, à cet effet, faire le constat au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU-YO) où, la direction générale a pris les mesures pour assurer le service minimum.

Le Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU-YO), en cette matinée du mercredi 23 mai 2018, affiche son ambiance habituelle. A l'entrée, une longue file de personnes attend de franchir la "barrière des vigiles" afin de pouvoir pénétrer au sein de l'un des hôpitaux de référence du Burkina.

Dans la cour, malades, accompagnants, visiteurs et personnel de santé, comme à l'accoutumée, vont et viennent. Nulle trace d'un piquet de grève ou de quelques attroupements, pour confirmer le démarrage de la grève de 48 heures (23 au 24 mai 2018 sur tout le territoire) initiée par le Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA). Au service des urgences, après quelques négociations avec un agent de sécurité au visage tiré, l'équipe de Sidwaya parvient à s'y introduire.

"Les patrons (responsables dudit service, ndlr) sont à l'intérieur", nous marmonne-t-il. L'air occupé, accompagnants, agents de santé et patients remarquent à peine notre présence.

Après renseignements, l'homme filiforme présenté comme étant le "major" refuse de répondre à nos questions arguant le sempiternel et préalable "accord de la hiérarchie". S'installe alors un jeu de "ping-pong" entre le journaliste et le service de communication de l'hôpital.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de poursuivre notre visite. De la maternité au service d'ophtamologie en passant par les services d'anesthésie et de réanimation, de psychiatrie, pneumo-phtisiologie, neurochirurgie, le dépôt pharmaceutique et les urgences traumatologiques, nous constatons la routine observée au premier service visité un peu plus tôt.

Selon le directeur général du CHU-YO, Constant Dahourou, toutes les dispositions, conformément aux recommandations du ministère de la Santé, ont été prises pour assurer le service minimum. "Des agents qui n'ont pas droit à la grève, y compris ceux qui ont été réquisitionnés font partie du dispositif que nous avons mis en place pour continuer à offrir aux patients les soins appropriés", nous précise-t-il.

Le but de la lutte

Et d'ajouter : "Nous avons reçu également le soutien du service de santé des forces armées. C'est-à-dire que des efforts sont faits pour atténuer un tant soit peu la situation".

En ce qui concerne le bilan du service minimum, M. Dahourou a dit s'en remettre à celui qui sera fait par la délégation (qui est arrivée au moment où, nous quittions les lieux, ndlr) mandatée à cet effet par le département de la santé. Nous rejoignons le secrétaire général du SYNTSHA, Pissyamba Ouédraogo et ses camarades au Centre d'éducation ouvrière de Ouagadougou.

Réagissant à notre constat de "grève peu suivie" à l'hôpital Yalgado, il dit demeurer convaincu que la mobilisation est bonne. Aussi, soutient-il, nous n'avons pas encore fait le point au niveau de la capitale et des provinces.

Pour lui, l'ensemble des travailleurs de la santé a compris le message du syndicat. "Le plus important pour nous n'est pas la mobilisation, mais plutôt que le gouvernement prenne conscience que la survie des populations dans le domaine sanitaire constitue le but de notre lutte", signifie-t-il, sous les regards approbateurs des militants du SYNTSHA.

Nous voulons à présent, martèle-t-il, des solutions concrètes par rapport à la mise en œuvre de l'ensemble des points de notre protocole.

Le respect concret du protocole d'accord gouvernement-SYNTSHA de mars 2017, l'application des engagements pris relatifs aux rémunérations dans la loi portant fonction publique hospitalière et l'annulation du relèvement des 18 Infirmiers Chefs de poste (ICP) du district sanitaire de Pouytenga de leurs fonctions sont, entre autres, les revendications du SYNTSHA.