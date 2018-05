Burkina Faso: Rupture des relations diplomatiques entre le Burkina et Taiwan - Roch a-t-il fait le bon choix ?

Cette montée de couleur vient marquer le «mariage» entre le Burkina Faso et la république de… Plus »

Seul l'avenir nous le dira. Rien ne dit d'ailleurs qu'un jour, le Burkina ne reviendra pas à ses anciennes amours avec ou sans Roch aux affaires. Car, dans les relations internationales, tout fluctue au gré des intérêts des Etats. Ceci pouvant expliquer cela, l'on comprend pourquoi le Burkina et Taïwan sont à leur deuxième divorce. C'est dire que Charles de Gaulle avait raison, quand il affirmait : « les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Et c'est peu dire !

Cela dit, le Burkina Faso, on le sait, en tant qu'allié important de Taïwan, était assidument courtisé par la République populaire de Chine qui a su profiter du changement de régime intervenu dans notre pays, à la faveur de l'insurrection populaire de 2014 et qui a mis fin aux 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Cela étant dit, Roch a-t-il fait le bon choix ? Difficile de répondre pour l'instant.

Est-ce à cause de l'activisme à jamais démenti de Pékin ? Questions à mille inconnues. Seulement, pour ce qui est du Burkina Faso, on savait que Taipei, depuis l'arrivée de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, marchait sur des œufs. A preuve, contrairement à Blaise Compaoré qui s'y est rendu une dizaine de fois en visite officielle, Roch n'est jamais allé à Taïwan. Il y a tout au plus dépêché, en juin 2017, le président de l'Assemblée nationale, feu Salifou Diallo. C'est dire que l'on voyait venir les choses; en témoigne surtout l'importance, ces dernières années, des investissements chinois dans le secteur minier au Burkina, qui comptent pour beaucoup dans l'économie nationale.

