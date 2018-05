Burkina Faso: Produits forestiers non ligneux

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le sahel (CILSS) a organisé, les 15 et 16 mai 2018 à Ouagadougou, le premier forum régional sur le partage des acquis et la validation des Produits forestiers non ligneux (PFNL). C'était sous le thème : « Valorisation des PFNL à haute valeur nutritive pour une meilleure diversité alimentaire ».

Les délégations des pays de la zone de couverture du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS), se sont donné rendez-vous les 15 et 16 mai 2018 à Ouagadougou.

Ils ont partagé et validé les documents sur les Produits forestiers non ligneux (PFNL), à travers une foire culinaire, qui a regroupé les associations de transformatrices de PFNL, provenant du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.

Au-delà de cette foire d'exposition du point de vue de la valeur gustative, le secrétaire exécutif du CILSS, Djimé Adoum, a souligné qu'elle participe au partage d'expériences entre les associations de la sous-région, en vue d'impulser des dynamiques de coopération et de sensibilisation des décideurs, pour une meilleure valorisation des PFNL.

Pour lui, les PFNL ont toujours joué un rôle très déterminant dans le régime et les habitudes alimentaires des populations du Sahel.

« Les revenus tirés de la vente des PFNL occupent la 3e place des sources de revenus des ménages et constituent 23% du total de leurs revenus, bien que cette valeur soit considérée comme sous-estimée », a ajouté M. Adoum. Les PFNL sont disponibles et riches en vitamines.

Malheureusement, aux dires du secrétaire exécutif, leur utilisation est fortement limitée par de multiples obstacles d'ordre socio-économique et culturel, d'accessibilité, de méconnaissance des valeurs intrinsèques du point de vue nutritionnelle et de disponibilité des produits.

C'est dans l'optique d'améliorer l'état nutritionnel des ménages que le CILSS, à travers l'Institut du Sahel (INSAH) et son P2RS, avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD), a tenu ce forum. Premier du genre, il visait à renforcer la résilience des populations sahéliennes à faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles.

M. Adoum a révélé que l'appui de la BAD a permis l'élaboration d'un catalogue régional sur 37 espèces de PFNL à haute valeur nutritive et la réalisation d'études spécifiques.

Le représentant de la BAD au Burkina Faso, Badah Mohamed Aly a, pour sa part, indiqué que la majorité des ménages sahéliens est constitué d'agriculteurs ou d'agropasteurs, qui sont sous la menace permanente des effets de la variabilité et du changement climatique, qui se traduisent par une insécurité alimentaire et une malnutrition chronique.

«Les PFNL constituent une réponse majeure pour les populations rurales sahéliennes en raison de leurs potentiels alimentaires et nutritionnels élevés ainsi que leurs valeurs médicinales», a-t-il avoué. Les experts ont tous reconnu que les PFNL peuvent contribuer à la lutte contre la plupart des maladies liées aux carences nutritionnelles.

En effet, Dr Djaminatou Sanogo du Sénégal, en donnant une communication sur l'importance de ces produits à haute valeur nutritive et leur rôle dans la résilience alimentaire des populations, a affirmé qu'au Burkina Faso, 43,4% des ménages utilisent du ''soumbala" dans leur repas, 15,8% de ''baobab" et 15,2%, le beurre de karité. Et de signifier qu'au Sénégal, 34% des PNFL sont destinés à l'autoconsommation.