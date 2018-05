Burkina Faso: FESPACO 2019 - Un milliard de francs CFA pour accompagner 9 cinéastes burkinabè

2019 marquera le cinquantenaire de la biennale du cinéma africain. En vue de permettre aux cinéastes burkinabè de produire des films de qualité pour leur participation au Fespaco 2019, le gouvernement donne une subvention d'un milliard francs CFA pour 9 projets de film.

Suite donc à l'appel à projet lancé du 27 mars au 16 avril 2018, la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel dit avoir reçu et enregistré 35 projets de production ou de post production de films. «A l'issue des examens, 30 projets ont été validés et 5 ont été rejetés car ne disposant pas de toutes les pièces prescrites par l'appel à projets. Après toutes ces étapes, 9 projets de film ont été retenus pour bénéficier de la subvention», a indiqué Gaston Kaboré, coordonnateur du jury.

Mais selon certains cinéastes présents à la délibération, «ce sont les mêmes qui reçoivent toujours la subvention et que certains noms de lauréats circulaient même avant les résultats». A cette question, Jean-Paul Koudougou, secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et le représentant du chef de l'Etat ont indiqué que le jury a travaillé en toute indépendance.

Dossiers validés

I-Films longs métrages de fiction

Titre du film

Structure

Réalisateur

Financement

Desrances

Les films Selmon

Apolline TRAORE

325.000.000 FCFA

Duga les charognards

Déclic plus

Abdoulaye DAO/Hervé Eric R.LENGANI

325.000.000 FCFA

VI-Post production de films longs métrages

Titre du film

Structure

Réalisateur

Financement

Hakilitan (mémoire en fuite)

Accent Sud Communication

Issaka KONATE

15.000.000 FCFA

Balolé, une carrière de géant

Productions Métissées

Aicha BORO / LETTERIER

15.000.000 FCFA

II- Films longs métrages documentaires

Titre du film

Structure

Réalisateur

Financement

Pas d'or pour Kalsaka

Diam Production

Michel K ZONGO

70.000.000 FCFA

III-Films courts métrages de fiction

Titre du film

Structure

Réalisateur

Financement

Rêve brisé

Racines productions coproduction : Casting communication

Modeste Mofedigna Bède GANAFE

35.000.000 FCFA

Fragile Espoir

IMMEDIA

Inoussa BAGUIAN

35.000.000 FCFA

V- Séries TV et SITCOM

Titre du film

Structure

Réalisateur

Financement

L'ami fidèle

2 B Studios

Flore YAMEOGO

50.000.000 FCFA

Femme au foyer

Athéna Films

Kady TRAORE

50.000.000 FCFA

Dossiers rejetés

Société de production

Titre du film

Genre

Causes du rejet

Mille couleurs production

La traversée

Long métrage fiction

Les pièces suivantes manquent au dossier

_autorisation d'exercice

_fiche technique

_fiche de composition de l'équipe technique et artistique

_cartes professionnelles et CV des principaux collaborateurs

_calendrier d'exécution

_fiche de présentation de la société

_contrat de cession de droit d'auteur

_attestation CNSS

_attestation fiscale

AFRIK'IMAGE

Tempo ghetto

Court métrage fiction

_manque attestation fiscale

_manque attestation CNSS

INITIATIVE PRODUCTION

Les scarifiés

Court métrage documentaire

Manque attestation CNSS

KAMA VISION

Dimdolobsom, l'homme et son époque

Court métrage documentaire

Manque d'attestation CNSS

DOUAHOU production

La famille tontba

Série TV

Les pièces suivantes manquent au dossier

_références professionnelles du réalisateur

_autorisation d'exercice

_plan de financement

_calendrier d'exécution

_cinq documents physiques du scenario

_version électronique du dossier