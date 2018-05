Burkina Faso: Inhumation de François de Salle Ouédraogo

Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers jouent contre un adversaire qu'ils connaissent bien. Plus »

Né, le 1er avril 1990 à Kaya (région du Centre-Nord), il est entré dans la gendarmerie en 2010 et a été muté à l'Unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) en mars 2014. Il laisse derrière lui, une femme et deux enfants.

Tombé à 28 ans sous les balles de terroristes, son cousin retient que ses «assassins» sont déjà vaincus. «Ces forces du mal sèment la cause de leur propre destruction, parce qu'à chaque fois qu'ils nous mettent un coup sur le dos, nous sommes encore plus forts qu'hier et nous serons plus forts qu'eux», a soutenu Isidore Bamogo.Des larmes, des mines défaites, mais une allure digne pour signifier à l'ennemi que le Burkinabè n'abdiquera pas.

Notre François n'est pas mort, il a défendu la bonne cause de la nation et nous souhaitons que la terre du Burkina Faso qui l'a vu naître lui soit légère», tels sont les sentiments qui ont animé Isidore Bamogo, cousin de François de Salle Ouédraogo, à l'occasion de l'enterrement du gendarme.

