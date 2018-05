Burkina Faso: RN16 - La fin des travaux prévus dans un mois

Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers jouent contre un adversaire qu'ils connaissent bien. Plus »

M. Camara a tout de même rassuré le gouverneur que les travaux s'exécutent normalement et demande de la patience à la population car, selon lui, l'entreprise aura besoin d'un mois de plus pour la fin des travaux.

A écouter le chef de mission du groupement CIRA/TED, Brahima Camara, les principales difficultés que rencontre l'entreprise sont l'étroitesse de la route au centre-ville, la proximité de certaines concessions, des boutiques et également, la réticence des usagers et les transporteurs d'emprunter la déviation de contournement du chantier, pour permettre d'exécuter aisément mais surtout convenablement les travaux en cours sur le tronçon qui traverse la ville de Tenkodogo.

Elle nous permettra d'organiser une rencontre d'information et de sensibilisation des OSC au regard des manifestations de mécontentement organisées ces derniers temps la suite de la lenteur des travaux et la poussière qui fatigue les riverains», a expliqué le gouverneur.

« Notre sortie vise à comprendre comment les choses se passent sur le chantier et voir le niveau d'exécution des travaux afin de donner la bonne information aux populations et usagers de la route.

Cette sortie a permis à l'autorité régionale de constater de visu la finition en partie des travaux tout le long de la route notamment à Bittou, la bretelle de Mogandé au PK 126 de la RN16 sur environ trois km de la frontière du Ghana, la base-vie et la douane de Bittou et la fin du projet, c'est-à-dire à Cinkansé-Frontière du Togo.

Le nouveau poste de péage en construction et le tronçon du chantier à l'entrée et à la sortie de Tenkodogo ont été les premiers sites visités par le premier responsable de la région.

