Burkina Faso: Altitude Nahouri - Près de 400 athlètes du monde attendus en juin prochain à Pô

L'une des innovations majeures est la cagnotte du vainqueur qui passe de 500.000 FCFA à 1.000.000 FCFA. Ce qui permet au deuxième de repartir avec 500.000 FCFA et 250.000 FCFA pour le troisième.

Le premier Burkinabè repartira avec une moto. Une autre innovation majeure est que cette année, les entreprises désireuses de faire habiller un certain nombre de coureurs à leurs couleurs peuvent le faire.

«Au fil des ans, la compétition gagne en notoriété et cette année, on a un athlète de la Palestine qui est intéressé. Ça prouve que la course est très attendue», a indiqué Ouezzin Louis Oulon, le promoteur.

Situé au pied du pic, le village olympique sera à nouveau ouvert et dès le 22 Juin, il y est prévu une soirée culturelle. La nuit des lauréats aura lieu le 24 juin dans les jardins de la RTB/Télé à Ouagadougou.

Pour cette édition, c'est l'Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique qui est le patron. Le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azipiou et Isidore Kini, fondateur de l'Université Aube Nouvelle, sont les co-présidents. L'international footballeur et capitaine des Etalons, Charles Kaboré en est le parrain.