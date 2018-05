Angola: Renforcement de la coopération parlementaire entre le pays et l'Egypte

Accréditée en février 2018 auprès du Gouvernement angolais, la diplomate cubaine a dit avoir reçu de son interlocuteur des paroles de réconfort et de solidarité à la suite du crash, très récemment, d'un Boeing 737 dans la périphérie de la ville de La Havane, accident qui a fait plus de 100 morts.

Il y a nécessité d'effectuer des visites mutuelles et régulières entre députés et ministres des deux pays, a fait savoir jeudi à Luanda l'ambassadeur d'Egypte en Angola, Khaled Hassan, en marge d'une rencontre avec le président de l'Assemblée Nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Luanda — L'Angola et l'Egypte manifestent le désir de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et aux relations parlementaires.

