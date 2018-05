Angola: La bureaucratie limite le transfert technologique au pays

Luanda — Une bureaucratie excessive dans la formation des entreprises entrave les investissements étrangers et le transfert de technologie vers le pays, a souligné jeudi, à Luanda, le délégué de l'économie allemande en Angola, Ricardo Gerik.

Le responsable a donné cette information quand il s'adressait à la presse lors de l'ouverture d'un magasin de produits de la "ligne blanche" de la Bosch, bien versé dans la commercialisation des appareils ménagers.

Selon Ricardo Gerik, les pays se développent avec la massification des petites entreprises, mais l'Angola n'a pas encore surmonté le problème de la bureaucratie dans ce secteur où l'on observe des difficultés pour vendre des possibilités, ce qui a un impact sur le transfert des connaissances en Afrique en général.

De cette façon, il a défendu la lutte contre l'excès de bureaucratie afin de stimuler l'investissement étranger et le processus de transfert de technologie.

"Les entreprises allemandes investissent beaucoup dans la formation professionnelle parce qu'elles croient que les investissements les plus importants dans un pays sont les ressources humaines, et l'Afrique a besoin de ces investissements et de la création de petites entreprises pour éviter la fuite des cerveaux vers les autres continents", a souligné le responsable allemand.

En Allemagne, a-t-il ajouté, 85% des entreprises sont petites et garantissent la durabilité du pays. L'Angola doit suivre la même voie, à condition que le processus de sa création soit facilité pour éviter la mort de 97 entreprises sur 100 créées par an.

Associé à cela, a-t-il dit, les banques commerciales et autres institutions financières devraient avoir des politiques de prêt et de crédit plus souples et attrayantes qui leur permettraient de créer de petites entreprises nationales et de mettre fin à leur faillite.

Il a souligné que cette situation conduit à une diminution du volume d'affaires entre les deux pays, mais plus du côté de l'Angola.

A son tours, le vice-président de la Bosch pour l'Afrique, Allan Oyier, a affirmé que le groupe vendait déjà certains produits en Angola, mais cette ligne est nouvelle et espère que dans les années à venir d'autres lignes telles que la technologie automobile puisse également avoir un magasin.