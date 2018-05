Maroc: Mehdi Benatia - Le défenseur marocain reconnaissant envers Marseille

La petite poignée d'adversaires du Maroc au sein du Parlement européen ne retrouve plus le sommeil. A… Plus »

« L'OM ça reste un petit regret dans le sens, j'ai fait une partie de ma formation là-bas donc j'aurai aimé avoir la chance de jouer avec les professionnels. Surtout pour des problèmes extra-sportif, on m'a pas donné ma chance mais ça fait partie d'une carrière. Il faut savoir rebondir et pendant un moment j'en ai voulu au club. Aujourd'hui quand je regarde mon parcours, je les remercie même de m'avoir bloqué certaines portes car ça m'a peut-être servi ce qui s'est passé sur 10 ou 12 années, j'ai fais ce que je voulais faire », a-t-il confié.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.