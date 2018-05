Afrique: Amical - La RD Congo, finalement avec les locaux contre le Nigeria

Une bonne partie des joueurs de la RD Congo convoquée par le sélectionneur Florent Ibenge pour le match amical contre le Nigeria sera absent à Port Harcourt. On peut citer Marcel Tisserand, Wilfried Moke, Arthur Masuaku, Jacques Maghoma, Aaron Tshibola, Chadrack Akolo, Yeni Ngbakoto et Clark Nsikulu, Yannick Bolasie, Joël Kiassumbua, Jordan Ikoko, Dieumerci Ndongala et Neeskens Kebano.

Ils ont individuellement donné les motifs de leur absence, allant des blessures aux questions de famille ou même de calendrier en championnat. «Dans la liste, j'ai appelé chacun de ces joueurs. Je ne voulais pas convoquer un joueur et puis me rendre compte qu'il n'est pas là. Donc j'ai parlé avec chacun qui m'a donné ses véritables raisons. Je n'ai pas eu un joueur qui a délibérément refusait de venir. Il y a deux que je n'ai pas pu avoir au téléphone, Cédric Bakambu et Fabrice Nsakala», a expliqué Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards à radiookapi.net.

L'entraineur congolais est contraint de refaire une nouvelle liste avec les joueurs qui évoluent dans le championnat de la RD Congo.

Ainsi, Meschak Elia de Mazembe, Kanku Bukasa et Cedric Ngulubi de Sanga Balende ont été rappelés.