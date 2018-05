Burundi: Le Conseil de sécurité divisé sur la marche à suivre

Pour les organisations internationales qui suivent de près le dossier burundais, les pressions internationales sont très insuffisantes et le Burundi reste une menace à la sécurité de la région, mais aussi à la crédibilité de l'Union africaine et de l'ONU. Car c'est le manque, selon elles, de consensus au Conseil de sécurité qui a permis au président Nkurunziza de rester le maître de l'avenir de son pays.

Moscou a insisté sur le fait que le Burundi ne devrait plus se trouver à l'agenda du Conseil de sécurité mais aux mains des agences spécialisées de l'ONU. La Chine, la Bolivie et la Guinée équatoriale ont toutes trois souligné le droit souverain de Bujumbura à tenir un référendum.

La crise politique au Burundi est-elle encore une menace à la paix et à la sécurité internationale ? « Oui », ont répondu les membres européens du Conseil de sécurité qui ont fait valoir que le référendum qui s'est tenu dans le pays était contraire aux accords de paix d'Arusha et qu'il favorisait de ce fait un risque de dégradation sécuritaire de la situation.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.