Afrique Centrale: Entretien entre S.E. Ali Bongo Ondimba et S.E. Faure Essozimna Gnassingbé

S.E. Ali Bongo Ondimba et S.E. Faure Essozimna Gnassingbé aéroport de Libreville

Communiqué - Libreville, le 24 mai 2018 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu ce jour avec son homologue togolais, S.E. Faure Essozimna Gnassingbé dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 24h que ce dernier a effectuée en terre gabonaise.

Au cours de leur entretien, les deux hommes ont échangé sur divers sujets, notamment sur la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo, la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'ouest et centrale ainsi que sur l'intégration sous-régionale de leurs communautés respectives. Se félicitant de l'excellence des relations entre nos deux pays, le chef de l'Etat gabonais et le Président Faure Essozimna Gnassingbé ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer davantage l'axe Libreville-Lomé.

Ayant en commun leur attachement aux valeurs de paix et de stabilité, Ali Bongo Ondimba et Faure Essozimna Gnassingbé, respectivement présidents en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), ont émis le souhait de mutualiser leurs efforts et d'asseoir ainsi le développement économique des deux sous-régions.