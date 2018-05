Afrique Centrale: DGCC / Fin du séminaire sur la concurrence et la protection du consommateur

Après deux jours de travaux sur le renforcement de la concurrence et la protection du consommateur initiés par le ministère de l'économie via la direction générale de la concurrence et de la consommation, les participants ont livré ce mercredi 23 mai le rapport final des travaux.

Durant deux jours, les experts de la CEMAC et de la CNUCED étaient à Libreville pour plancher sur les réformes sous régionales initiées pour renforcer la concurrence et la protection des consommateurs à la faveur d'un séminaire initié par le ministère de l'économie via la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC).

Au terme de ces travaux, les participants ont, à travers le rapport final, émis des recommandations somme toutes pertinentes a en croire le directeur général de la concurrence et de la consommation : « il s'agit des défis qui ont été noté, en ce qui concerne le Gabon, nous ne sommes pas en retard des textes, par contre nous avons des textes qu'il faudra rationnaliser, nous avons des nombreuses structures qui s'occupent de la protection des consommateurs, qui veillent à la régulation de la concurrence, il faudra rationnaliser tout cela ».

Si l'enjeu de ce séminaire est de consolider la protection du consommateur de faire la promotion du renforcement de la concurrence il était important de discuter de ces questions avec l'appui des experts de la CÉMAC et de la CNUCED étant donné qu'au niveau sous régional, la Cémac est entrain d'initier une directive sur le renforcement de la protection des consommateurs. C'est une réforme sous régionale initiée pour renforcer la concurrence et la protection des consommateurs dans les six états.

Ce séminaire a vu la participation des syndicats de commerçants et des associations des consommateurs qui restent convaincus que ce qui a été fait est un travail pour le bien du consommateur du Gabon et partant de la sous région (CÉMAC) « On a espoir que le consommateur de la sous région notamment du Gabon sera bien protégé dans la mesure où on nous a annoncé les directives communautaires qui comportent des articles dont la plus part sont dédiés au consommateur » s'est réjoui Ibrahim Tsendjiet Mboulou, président de l'Organisation Gabonaise des Consommateurs (OGC).

Dans son mot de clôture, le Directeur de cabinet du ministre de l'économie a reconnu les vertus de la concurrence qui « sont bien réelles ». Il a également précisé que «l'Etat qui intervient en matière de prix ne le fera pas éternellement, à un moment ou à un autre les prix devront être régulés par le marché dans notre pays, les mentalités devront donc changer à ce niveau ». Ainsi a-t-il appelé les opérateurs économiques à dénoncer les pratiques anticoncurrentielles qui leur porte préjudice.

Il importe désormais de vulgariser tous ces textes pour que le consommateur s'en imprègne également pour qu'il y ait plus d'impact sur le terrain.