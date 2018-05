Tunisie: Rien n'est plus comme avant ?

- Secundo : on peut dire, sans triomphalisme aucun, que rien n'est plus comme avant dans la lutte lancée par l'Etat contre le phénomène de la contrebande.

Un phénomène qui a -- il est vrai -- fini par se transformer en fléau, à partir de 2012, à la faveur de la conjugaison de plusieurs facteurs, dont notamment le laxisme des organes compétents (police, Garde nationale, douane et armée). Au point que les gouvernements qui se sont succédé n'avaient cessé d'essuyer des critiques acerbes tant pour la lenteur de leur réaction que pour leur incapacité, frisant la complaisance, de mettre sous l'éteignoir les barons, pourtant notoires, de la contrebande.

Des réseaux bien oragnisés

L'on savait, en ce temps-là, que ceux-ci étaient si bien organisés, si solidement structurés et tellement déroutants qu'ils avaient érigé un mur de protection hermétique en achetant le silence de ceux qui les épiaient et leur collaient à la peau, de jour comme de nuit. Et c'est ainsi que ces boss, sans foi ni loi, malhonnêtes et souvent égocentriques, ont pu protéger leurs empires, muscler leurs investissements et booster leurs trafics transfrontaliers, tout en continuant de se la couler douce! Et puis, un jour, vint un certain Youssef Chahed qui, sans tambour ni trompette et armé d'un courage inoui, leur déclara la guerre.

S'ensuivront, illico presto et en un temps record, des arrestations spectaculaires et des perquisitions musclées dans les bastions et fiefs les plus enfouis des principaux hommes forts des réseaux de contrebande sévissant dans les quatre coins de la République. Nous tairons leurs noms qui ont été d'ailleurs fortement médiatisés. Nous n'avancerons pas non plus de chiffres, faute de disponibilité de statistiques fraîches et officielles.

Mais, ce qui est certain, mais aussi rassurant, c'est que ce fléau, ainsi «malmené», a beaucoup perdu de son expansion fulgurante, en perdant du terrain et en n'ayant plus la partie facile. Certes aussi, l'Etat a bien fait dernièrement de numériser, scanner et digitaliser sa banque de données inhérente à la question de la contrebande. Il n'empêche qu'il est absolument interdit de céder à l'euphorie.

Au contraire, il est vivement recommandé de maintenir la pression, de continuer d'honorer l'état de «haute alerte» déclaré par le gouvernement, car il s'est avéré, de l'aveu même des autorités compétentes, que ce mal endémique est encore enraciné dans nos murs, par poches de résistance interposées. Celles-là mêmes qui, en changeant de tactique par l'adoption de stratagèmes plus prudents, n'ont pas totalement abdiqué.

D'où la nécessité, à notre avis, de ne pas baisser la garde non seulement dans les postes frontaliers où tout se trame et se dessine, mais aussi dans les circuits de distribution du pays où l'on trouve, généralement, facilement preneur auprès de revendeurs en quête d'acquisition de marchandises à bas prix pour les écouler, bien sûr, aux prix fort.

Auteur : Mohsen ZRIBI

Ajouté le : 25-05-2018