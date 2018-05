Ile Maurice: Difficulté en mer - Les quatre retraités rentrent à Maurice sains et saufs

Tout est bien qui finit bien. Les quatre hommes qui s'étaient retrouvés en difficulté en mer, le mardi 22 mai, ont regagné la terre ferme vers 8 heures, ce jeudi 24 mai. Ils doivent leur salut à un bateau de pêche chinois.

1er mai 2018. Charles Jean, 73 ans, Gilbert Perrier, 66 ans et Bertrand Koenig 65 ans ont pris l'avion pour aller rejoindre leur ami, Dani Apave, aux Seychelles. Ce dernier s'y était rendu à bord de son catamaran, soit celui-là même qui s'est retrouvé en difficulté mardi. En effet, le quatuor a passé douze jours à préparer leur retour à bord du catamaran. Et le samedi 12 mai, ils ont quitté les Seychelles vers 16 heures. Ces habitués de la mer sont arrivés à Agalega vers 8 heures, le vendredi 18. Ils ont quitté Agalega pour Maurice vers 9 heures, le dimanche 20 mai. Sauf que deux jours plus tard, ils se sont retrouvés en difficulté à quelque 425 milles nautiques au Nord de Maurice.

«On a fait les bons gestes. Et on a envoyé les signaux de détresse. On était en conversation téléphonique avec la National Coast Guard. Celle-ci n'a pas tardé à réagir. Deux bateaux sont venus nous porter secours. Un bateau qui était en partance pour l'Afrique, alors qu'un bateau de pêche, Gen Sheng 2, se dirigeait vers Maurice. C'est ce dernier qui est arrivé en premier. L'équipage à bord nous a porté secours. Le Dornier avait aussi fait le déplacement», raconte Gilbert Perrier à l'express. Et ainsi, ils sont arrivés à Maurice sains et saufs, hier matin. Quant au catamaran, il nous revient qu'il est en dérive.